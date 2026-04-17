Все это время вы занимались сексом неправильно: вот что нужно было сделать

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ученые определили лучшее время суток для интимной близости.

Утренние часы являются наиболее подходящим временем для занятий сексом. Об этом сообщило издание Refinery29 со ссылкой на исследование британской компании Forza Supplements.

Специалисты провели опрос среди тысячи добровольцев, ведущих здоровый образ жизни, чтобы выяснить наиболее эффективный график для повседневных дел.

Согласно полученным результатам, лучшее время для секса — около 7:30 утра. Эксперты подчеркнули, что оптимально планировать интимную встречу в течение 45 минут после пробуждения.

Выбор такого раннего часа обусловлен тем, что уровень энергии у человека достигает пика именно после полноценного ночного отдыха, что обеспечивает большую выносливость в постели.

Исследователи отметили важный физиологический аспект: такой старт дня благотворно влияет на самочувствие.

«Выброс эндорфинов, вызванный сексом, снижает кровяное давление и уровень стресса, а также позволяет нам чувствовать себя более оптимистично в течение всего оставшегося дня», — заявили авторы работы.

Несмотря на то, что выборка в тысячу человек невелика, полученные данные стали серьезным аргументом в пользу утренней интимной близости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.