В Москве прошел открытый диалог с победителями и финалистами «Большой перемены»

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Участниками проекта стали более семи миллионов человек.

Открытый диалог с победителями и финалистами «Большой перемены» состоялся в Москве. Это самый масштабный конкурс для детей и подростков в России. Его участниками уже стали более семи миллионов человек — в том числе из-за рубежа. Школьники и студенты колледжей показывают умение работать в команде, находить нестандартные решения и творчески мыслить.

Аналогов «Большой перемене» нет нигде в мире. Первые победители уже закончили вузы и теперь пробуют себя в кадровых конкурсах управленцев.

«Большая перемена», на мой взгляд, это прям самый лучший такой трамплин, если хотите, для того, чтобы реализовать себя, самому выбрать свою мечту. За что вам хочу еще сказать, ребят, спасибо большое. Я считаю, что это очень важная вещь, которая получилась с самого начала проекта «Большая перемена», это проект, который мы с вами делаем вместе», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

На встрече представили нововведения седьмого сезона. А еще открыли регистрацию для школьников восьмых-десятых классов и студентов колледжей и техникумов.

Конкурс проводит «Движение первых». «Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.