Лавров: эскалация на Ближнем Востоке повлияла на безопасность в Евразии

Нынешняя ситуация — повод переосмыслить общие тенденции на континенте.

Тему конфликта на Ближнем Востоке сегодня обсуждали в Москве. Как заявил глава нашего МИДа на встрече с коллегами по СНГ, военная операция США и Израиля против Ирана кардинально повлияла на безопасность всей Евразии. Эскалацию напряженности в ближневосточном регионе он назвал беспрецедентной.

«Кризис, который был создан в районе Персидского залива и охватил весь Ближний Восток, коренным образом меняет общие тенденции на Евразийском континенте.

Все это, конечно, предстоит переосмысливать, развивая нашу общую концепцию обеспечения развития Большого Евразийского партнерства с участием СНГ, ШОС, АСЕАН и других интеграционных объединений», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее, говоря о Европе, Лавров отметил, что если она «слезет с российской нефтегазовой иглы», то может «попасть на осиновый кол энергетического вида другой великой державы», которая уже активно его затачивает.

