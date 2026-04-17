«Вовсю шутит»: появились подробности о состоянии Татьяны Тарасовой после реанимации
РИА Новости: тренеру Татьяне Тарасовой стало лучше в реанимации
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Она начала интересоваться новостями фигурного катания, несмотря на продолжающееся лечение.
Состояние заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой улучшилось, однако она пока остается под наблюдением врачей в реанимации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на инсайдера.
По имеющейся информации, самочувствие Тарасовой стабилизировалось. Она сохраняет активность, интересуется новостями фигурного катания и даже шутит, несмотря на продолжающееся лечение.
«Уже вовсю шутит и активно интересуется последними событиями в мире фигурного катания», — подчеркнул источник.
До этого родственники тренера также комментировали ситуацию. Ее племянник Алексей Тарасов заявлял, что серьезных поводов для беспокойства нет и состояние Татьяны оценивается как стабильное.
В Федерации фигурного катания на коньках России подтвердили, что тренер идет на поправку. Там сообщили, что поддерживают с ней связь и пожелали скорейшего восстановления.
Тарасову госпитализировали 15 апреля. Известно, что в последние годы она сталкивалась с проблемами со здоровьем, в том числе с трудностями при передвижении. Тренер была вынуждена пользоваться инвалидным креслом.
