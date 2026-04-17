«Вовсю шутит»: появились подробности о состоянии Татьяны Тарасовой после реанимации

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она начала интересоваться новостями фигурного катания, несмотря на продолжающееся лечение.

Состояние заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой улучшилось, однако она пока остается под наблюдением врачей в реанимации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на инсайдера.

По имеющейся информации, самочувствие Тарасовой стабилизировалось. Она сохраняет активность, интересуется новостями фигурного катания и даже шутит, несмотря на продолжающееся лечение.

«Уже вовсю шутит и активно интересуется последними событиями в мире фигурного катания», — подчеркнул источник.

До этого родственники тренера также комментировали ситуацию. Ее племянник Алексей Тарасов заявлял, что серьезных поводов для беспокойства нет и состояние Татьяны оценивается как стабильное.

В Федерации фигурного катания на коньках России подтвердили, что тренер идет на поправку. Там сообщили, что поддерживают с ней связь и пожелали скорейшего восстановления.

Тарасову госпитализировали 15 апреля. Известно, что в последние годы она сталкивалась с проблемами со здоровьем, в том числе с трудностями при передвижении. Тренер была вынуждена пользоваться инвалидным креслом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о состоянии здоровья Татьяны Тарасовой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.