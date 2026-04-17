Британский самолет-разведчик пролетел над Черным морем в районе Крыма

Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint заметили над Черным морем в районе Крыма

Фото: www.globallookpress.com/Ethan Miller / Staff

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Воздушное судно стартовало с базы Уоддингтон.

Самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint из Великобритании совершает полет над Черным морем в районе Крыма.

Известно, что самолет стартовал с британской базы Уоддингтон, пересек Европу и со стороны Румынии вошел в воздушное пространство над Черным морем. Траектория полета лайнера проходит, не пересекаясь с границей России, напротив Севастополя.

Такие облеты самолет совершает на регулярной основе. Ранее в том же месте заметили американский самолет-разведчик.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Бурятии легкомоторный легкомоторный самолет Cessna 172, следовавший по маршруту Братск — Петровск-Забайкальский, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ.

Посадка прошла благополучно, все находившиеся на борту пассажиры и экипаж не пострадали. В настоящее время Бурятская транспортная прокуратура инициировала проверку, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.