Скрытая угроза: почему постоянная усталость опасна для женщин

Даже полноценный ночной отдых не всегда возвращает силы.

Женщинам, которые чувствуют себя измотанными даже после длительного сна, необходимо срочно обратиться к врачу для проверки на анемию. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на рекомендации терапевта Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Амира Хана.

По словам специалиста, многие пациентки ошибочно списывают упадок сил на загруженный график и современный темп жизни, однако игнорирование таких сигналов организма может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Доктор Хан подчеркнул, что железодефицитные состояния крайне распространены у женщин репродуктивного возраста из-за кровопотери во время менструаций.

«Тщательно изучите свои симптомы, усталость — самый частый из них. Женщины часто оправдывают это занятостью, так как они действительно много успевают. Но если вы настолько вымотаны, что даже после сна не чувствуете бодрости, вы вполне можете страдать анемией», — сказал врач.

Доктор также указал на вторичные признаки заболевания, такие как частые инфекции. Поскольку железо необходимо для поддержания работы иммунной системы, его нехватка делает организм беззащитным перед вирусами.

Среди других симптомов выделяются головные боли, бледность кожи, одышка и учащенное сердцебиение. В редких случаях может проявляться синдром беспокойных ног, вызывающий непреодолимое желание двигаться во время отдыха.

Отсутствие своевременного лечения анемии повышает риск развития осложнений, затрагивающих сердце и легкие. Для постановки диагноза врачи обычно назначают анализ крови, после чего прописывают курс препаратов железа, рассчитанный примерно на полгода.

Специалисты NHS также рекомендуют корректировать диету. Для восполнения запасов микроэлемента советуют употреблять больше темно-зеленых листовых овощей, красного мяса, бобовых и сухофруктов.

При этом стоит ограничить потребление чая, кофе и молочных продуктов, так как они могут препятствовать усвоению железа. Особое внимание уровню гемоглобина стоит уделять беременным женщинам и тем, кто находится в периоде перименопаузы, который обычно начинается после 40 лет.

