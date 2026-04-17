Звезда «Американского пирога» и «Очень страшного кино» стала моделью OnlyFans

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

Американская актриса Шеннон Элизабет, известная по фильмам «Американский пирог» и «Очень страшное кино», зарегистрировалась на платформе OnlyFans. Об этом она сообщила подписчикам в соцсети.

В блоге 52-летняя артистка заявила, что намерена публиковать контент для своей преданной аудитории. Она также пообещала, что выкладываемые «горячие» материалы будут ориентированы на поклонников.

По словам знаменитости, такое решение стало для нее возможностью самостоятельно управлять своим образом и карьерой. Она отметила, что в прошлые годы в индустрии развлечений ее профессиональная деятельность во многом зависела от других людей, тогда как теперь она чувствует больше свободы в выборе формата работы.

Помимо этого, актриса добавила, что для нее важно поддерживать связь с поклонниками, которые продолжают следить за ее творчеством спустя годы.

