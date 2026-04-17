Daily Mail: лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти

Ожирение провоцирует развитие как минимум 13 разновидностей рака.

Ожирение, развившееся в возрасте до 30 лет, повышает вероятность преждевременной смерти на 70%. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на масштабное исследование ученых из Лундского университета.

В ходе работы специалисты проанализировали данные более 600 тысяч человек, отслеживая изменения их веса в период от 17 до 60 лет.

Исследователи пришли к выводу, что время появления избыточных килограммов может иметь такое же критическое значение для здоровья, как и общий объем набранной массы. Те участники, чей индекс массы тела значительно превысил норму в период с 17 до 29 лет, оказались в группе максимального риска.

«Самый последовательный вывод заключается в том, что увеличение веса в более молодом возрасте связано с более высоким риском преждевременной смерти», — отметила ведущий автор научной работы Таня Стокс.

Ученые использовали результаты регулярных клинических осмотров, а не анкеты самообследования. Это позволило получить максимально точную картину долгосрочных изменений в организме.

В среднем испытуемые набирали около 400 граммов ежегодно. Однако ускоренный темп набора веса в ранней молодости напрямую взаимосвязан с развитием сердечно-сосудистых патологий и других смертельных заболеваний.

Исследование также выявило гендерные различия в последствиях набора веса. В частности, доктор Хуен Ле предположил, что на риск развития онкологии у женщин могут влиять гормональные изменения, включая менопаузу.

Из-за этого вероятность развития рака оставалась высокой вне зависимости от того, когда именно произошло увеличение массы тела.

На данный момент известно, что ожирение провоцирует развитие диабета второго типа и как минимум 13 разновидностей рака.

Авторы работы подчеркнули, что результаты отражают общие популяционные закономерности и служат серьезным предупреждением для общества.

Основной рекомендацией медиков остается предотвращение появления лишних килограммов еще на этапе позднего подросткового возраста и ранней взрослости.

