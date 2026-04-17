«Набирает обороты»: Дмитрий Патрушев о начале посевного сезона в России

Площадь полей в 2026 году составит 83 миллиона гектаров.

В половине регионов России начались посевные работы. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном ходу весенних полевых работ.

Он отметил, что посевная кампания в России «набирает обороты», и уже в половине регионов страны начались полевые работы.

«Посевная площадь в 2026-м году по планам должна составить 83 миллиона гектаров. В том числе под озимые в прошлом году было засеяно около 20-ти миллионов гектаров. Итоги недавнего мониторинга подтвердили, что в нормальном состоянии находятся 97% посевов. Это лучше средних значений за последние пять лет», — пояснил Патрушев.

В 2026 году увеличится почти на 700 тысяч гектаров посев зерновых культур и на 300 тысяч гектаров — масличных.

Также он отметил, что правительство помогает сельскому хозяйству. На поддержку аграриев выделили 90 миллиардов рублей и еще 17,5 миллиарда рублей — на финансирование механизма льготного краткосрочного кредитования для растениеводства.

Кроме того, государство обеспечивает аграриев семенами, минеральными удобрениями, топливом и современной техникой. Чтобы мотивировать техническую модернизацию этой сферы промышленности, было увеличено и обеспечение льготного лизинга до 15 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что правительство предлагает меры государственной поддержки, которые повышают доступность отечественной сельхозтехники. Минсельхоз с Росагролизингом создают сеть машинно-технологических компаний, которые дают возможность брать оборудование в аренду под конкретные задачи в нужный момент.

