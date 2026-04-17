Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Подобные переводы могут называть пожертвованиями на добровольной основе, однако не во всех случаях они правомерны.

Случай жительницы Красноармейска, которая смогла закрыть ипотеку за сутки через сбор денег в соцсети, вызвал широкий резонанс у общественности. Подробнее о том, насколько такие действия законны, в беседе с 5-tv.ru рассказал юрист и правозащитник Владимир Комсолев.

Эксперт пояснил, что подобные переводы могут рассматриваться как добровольные пожертвования, если они проводятся без принуждения и введения в заблуждение. В этом случае такие действия не нарушают гражданское законодательство.

«Движение денежных средств у нас определено Гражданским кодексом, который выделяется как пожертвования, как добровольные взносы, добровольные перечисления. Если мы рассматриваем в контексте гражданского закона, когда речь идет о добровольности перечисления денежных средств без принуждения, без введения в заблуждение и целевое использование полученных средств таким вот образом, установленным гражданским законодательством», — отметил юрист.

Однако специалист пояснил, что ситуация меняется, если сбор сопровождается недостоверной информацией. По его словам, если человек вводит людей в заблуждение относительно своего финансового положения или целей сбора, это может быть квалифицировано как мошенничество.

«Если мы говорим за преследования получателей денег, мошеннические цели не заявленные, либо же вводящие людей в заблуждение относительно их сбора, то есть материальное положение. Например, человек позволял себе совершать материальные, те или иные покупки, однако были средства для этого, но с помощью сборов, скажем, улучшил за счет других свое материальное положение, введя в заблуждение <…>, то можно рассматривать как в рамках уголовного законодательства именно мошенничество и введение в заблуждение в связи получение денежных средств», — пояснил эксперт.

Также Комсолев обратил внимание на налоговые аспекты. Он пояснил, что полученные средства фактически являются доходом физического лица, а значит, подлежат декларированию и налогообложению.

Кроме того, юрист указал, что при крупных поступлениях на счета банки и государственные органы могут проявлять повышенное внимание. Особенно это касается случаев, когда суммы превышают установленные пороги, и требуется отчет о происхождении средств.

Так, сам по себе сбор денег через интернет не запрещен, но требует прозрачности, добросовестности и соблюдения налоговых обязательств.

Сообщалось, что девушка по имени Кристина опубликовала видео с просьбой к подписчикам перевести ей по 100 рублей. В результате менее чем за сутки ей удалось собрать более 1,6 миллиона рублей, после чего она досрочно погасила кредит и поблагодарила аудиторию.

