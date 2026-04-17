«Громко предупредил»: Трамп сорвал голос во время переговоров с Ираном
Фото: www.globallookpress.com/Graeme Sloan/Pool
Американский лидер хотел еще раз донести до Тегерана позицию США.
Президент США Дональд Трамп сорвал голос во время эмоционального телефонного разговора с представителями Ирана. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил американский сенатор Линдси Грэм*.
По его словам, несколько дней назад глава Белого дома решил лично донести до иранской стороны позицию Вашингтона. Во время разговора Трамп повысил голос, после чего и охрип.
«Президент Трамп громко предупредил Иран, что произойдет, если они продолжат играться в игры. Он сорвал голос. Я бы не хотел оказаться на месте этого иранца», — сказал Грэм*.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что США начинают масштабное экономическое давление на Иран. Руководитель Пентагона Пит Хегсет официально объявил о начале операции «Экономическая ярость».
Кроме того, если Тегеран откажется от мирной сделки, Вашингтон обещает сохранить блокаду портов и атаковать объекты инфраструктуры.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов.