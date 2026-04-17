Елене Воробей вызвали скорую во время съемок в Москве

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ей стало плохо во время съемок.

Во время съемок на Стандартной улице в Москве артистке Елене Воробей стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Как стало известно 5-tv.ru, у 58-летней актрисы поднялось давление из-за эмоционального стресса.

Прибывшие медики оказали Елене Воробей необходимую медицинскую помощь.

Это не первый раз, когда юмористке требовалась срочная помощь медиков. В 2018 году артистка упала в обморок прямо в поезде и жаловалась на боли в сердце.

Тогда она опровергла слухи о своей госпитализации. Воробей рассказывала, что у нее также произошел скачок давления, причиной которого стало сильное переутомление. После этого артистка вновь вернулась на съемки.

