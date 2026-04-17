Стало известно место похорон погибшего при перестрелке в Оренбуржье полицейского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Похороны старшего лейтенанта полиции Никиты Гнусина, погибшего при задержании разыскиваемого преступника в Оренбургской области, состоятся 18 апреля в Новотроицке. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Прощание пройдет на Новом кладбище города.

Трагедия произошла 16 апреля в поселке Аккермановка, куда сотрудники полиции прибыли для задержания мужчины, который находится в федеральном розыске. Во время операции подозреваемый открыл огонь по правоохранителям. После перестрелки Гнусин погиб, еще трое сотрудников получили ранения.

По данным регионального министерства здравоохранения, пострадавшие остаются в стабильно тяжелом состоянии.

После случившегося возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По информации полиции, подозреваемый может скрываться в труднодоступной гористой местности. Для его поиска задействовали беспилотники, вертолеты и дополнительные силы.

В регионе ограничили доступ к ряду населенных пунктов и природных территорий, в том числе к заказнику «Губерлинские горы», на территории которого может скрываться мужчина.

Личность нападавшего раскрыли сотрудники правоохранительных органов. Им оказался Сергей Басалаев 1974 года рождения. По данным правоохранителей, он может быть вооружен.

Как сообщал 5-tv.ru, полицейскому Никите Гнусину было 28 лет, в день гибели он отмечал день рождения. Мужчина служил в правоохранительных органах более четырех лет. У него остался четырехлетний сын.

Знакомые погибшего рассказывали, что он всегда стремился к службе. Он также участвовал в специальной военной операции в составе подразделения «БАРС», а затем вернулся и продолжил работу в полиции. По их словам, еще в подростковом возрасте Никита спас человека, вытащив его из воды в критической ситуации.