«ДНК-тест разрушил мой брак за 48 часов, теперь мои дети со мной не разговаривают»

Инициатива провести экспертизу исходила от того, кто пострадал от ее последствий.

Мужчина разрушил свой многолетний брак и лишился расположения детей после того, как настоял на проведении теста на отцовство для среднего сына. Об этом рассказало издание Mirror.

Герой истории — 37-летний британец. Он прожил в браке 12 лет, а затем заподозрил супругу в измене из-за отсутствия внешнего сходства со вторым ребенком.

Несмотря на то, что генетическая экспертиза подтвердила его биологическое отцовство, данный поступок стал финальной точкой в отношениях. Мужчина признался, что его всегда преследовало гнетущее чувство из-за внешности среднего сына.

«Я решил, что хочу пройти тест на отцовство, чтобы успокоиться. Моя жена очень расстроилась, когда я упомянул об этом, потому что неверность для нее — это повод для разрыва, но я видел в этом еще больше причин для проведения проверки», — рассказал он.

Когда результаты подтвердили родство, супруга не испытала облегчения, а заявила о намерении подать на развод, будучи глубоко оскорбленной тотальным недоверием.

Ситуация осложнилась тем, что из-за подозрений отца пострадал и сам ребенок. Женщина подчеркнула, что никогда не простит мужу того, через что прошел их сын, который начал задаваться вопросом, почему отец его ненавидит.

В ходе тяжелого разговора выяснилось, что мужчина ранее изменял своим партнершам в двух прошлых отношениях, что, по мнению его жены, и стало причиной его патологической подозрительности.

Пользователи сети не выразили сочувствия герою истории, отметив, что причиной развода стал не сам тест, а его отвратительное отношение к близким и отсутствие веры в порядочность матери своих детей.

