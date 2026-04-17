Daily Mail: вселенная может иметь семь измерений вместо четырех привычных

Это открытие поможет разгадать тайну черных дыр.

Физики предложили новую модель мироздания, чтобы разгадать многолетнюю тайну черных дыр. Дополнительные скрытые слои реальности могут полностью изменить наше представление о пространстве. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Физики выдвинули смелую гипотезу, согласно которой наш мир состоит не только из длины, высоты, глубины и времени, но и включает три дополнительных измерения.

Эти невидимые слои находятся в «свернутом» состоянии, что не позволяет человеку воспринимать их напрямую. Подобное утверждение кажется сюжетом из фильма «Матрица», однако исследователи уверены, что такая структура пространства способна разрешить фундаментальный информационный парадокс черных дыр, который озадачивал научное сообщество на протяжении последних пятидесяти лет.

Проблема, которую пытаются решить ученые, возникла еще в 1970-х годах благодаря Стивену Хокингу. Он доказал, что черные дыры постепенно испаряются, выделяя радиацию.

Согласно законам квантовой физики, информация не может быть уничтожена бесследно. Старший научный сотрудник Словацкой академии наук Ричард Пинчак пояснил ситуацию наглядным примером.

«Представьте, что вы бросаете книгу в огонь. Книга уничтожена, но теоретически вы могли бы восстановить каждое слово из дыма, пепла и тепла — информация запутана, но не потеряна», — сказал он.

Однако в случае с исчезающей черной дырой данные казались утраченными навсегда, что противоречило базовым принципам науки.

Новая теория предполагает, что при испарении черной дыры до микроскопических размеров ее семь измерений сплетаются в сложный узел.

Твисторное поле, возникающее из-за скручивания скрытых слоев, создает силу, которая не дает объекту окончательно схлопнуться в пустоту.

В итоге остается стабильный и невероятно малый остаток, который в десять миллиардов раз меньше электрона. Эта невидимая частица сохраняет в себе все данные, когда-либо попавшие в черную дыру.

Кроме того, специалисты допускают, что подобные объекты могут составлять основу загадочной темной материи, на долю которой приходится около 27% массы всей Вселенной.

При этом проверка гипотезы пока невозможна, так как необходимые для обнаружения таких частиц технологии существенно превосходят мощности имеющихся ускорителей, включая Большой адронный коллайдер.

