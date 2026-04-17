Задачу выполнило подразделение группировки войск «Север».

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Зыбино в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что село было занято в результате активных действий подразделений группировки войск «Север».

По данным Минобороны, за последнюю неделю на этом направлении украинские боевики понесли значительные потери — более 1085 человек. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) утратили танк, автомобильную и бронированную технику. Кроме того, были выведены из строя девять станций радиоэлектронной борьбы и уничтожены 29 складов с боеприпасами ВСУ.

В силовых структурах сообщали, что перед боями за Зыбино у подразделений киевского режима наблюдался дефицит боеприпасов. По их данным, командование запретило силам территориальной обороны отступать, несмотря на сложную ситуацию и потери.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Армия России освободила населенный пункт Волчанские Хутора в Харьковской области.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и заявил о начале специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии с российской стороны Украина проигнорировала. В связи с этим Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение». Они фактически объявили России войну, когда начали оказывать военную помощь киевскому режиму.

