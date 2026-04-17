Матвиенко провела встречу с председателем Нацсобрания Вьетнама Чан Тхань Маном

Политики обсудили отношения между странами.

Двустороннее сотрудничество России и Вьетнама сегодня обсудили на полях Ассамблеи Межпарламентского союза. В Стамбуле Валентина Матвиенко встретилась с председателем Национального собрания социалистической республики.

Затронули развитие межпарламентских связей, а также экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. Спикер Совета Федерации подчеркнула, что Вьетнам для России — один из самых надежных партнеров во всей Юго-Восточной Азии.

«Мы рады, что российско-вьетнамские отношения вышли на новый уровень, сегодня развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, прошли проверку времени. И мы, парламентарии, будем делать все для того, чтобы и дальше укреплять, развивать наши братские, дружеские отношения, наше сотрудничество», — заявиле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Встретилась Валентина Матвиенко и с председателем Великого национального собрания Турции. Напомним, что накануне спикер Совета Федерации обсудила ряд важных вопросов с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

