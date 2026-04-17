Возвращение легендарного дуэта: рэперы Баста и Гуф представили новый альбом

Фото: Творческое объединение GAZ и лейбл DOMA

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Творческое объединение GAZ и лейбл DOMA представили новый совместный альбом музыкантов Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) и Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) под названием «Баста/Гуф 2026». Об этом сообщили в пресс-службе объединения.

Это второй релиз артистов, который стал продолжением их знаковой работы и, по сути, новым диалогом с аудиторией спустя годы.

Работа над пластинкой началась еще в 2021 году с первых демозаписей. Сначала планировалось включить в альбом семь композиций, однако в процессе их число увеличилось до 14 треков.

Впервые материал нового релиза частично представили в конце 2025 года. Именно тогда отдельные треки прозвучали в одном из шоу и быстро разошлись в сети.

Баста отмечал, что стремился воссоздать атмосферу и звучание начала 2010-х, чтобы альбом передавал ностальгическое настроение и ощущение раннего творчества.

«Я хотел сделать сырую, трогательную картину. Мне даже пришлось перестраивать руку, потому что по звуку все двинулось, а хотелось получить наш самобытный „первоальбомный“ звук, длинные треки и передать ощущение дружбы, братства — одного из главных ощущений моей жизни», — пояснил он.

Артист также подчеркивал, что у проекта не было жесткой концепции или задачи следовать трендам. По его словам, работа строилась естественно, идеи рождались в процессе, без заранее заданной структуры, а сам альбом музыкант воспринял как своего рода терапию, в которой соединились два разных музыкальных взгляда.

В свою очередь Гуф говорил, что идея записать второй альбом возникла спонтанно во время работы в студии. Сотрудничество с Бастой принесло рэперу удовольствие, а спустя годы им уже не нужно ничего доказывать слушателям.

«Мы не старались попасть в определенное течение. Например, сделать drill (поджанр хип-хопа. — Прим. ред.). Мы делали как делали — и получилось. Никаких отклонений, никаких фитовых треков. Чаще всего Вася присылал куплет, и я уже под него подстраивался. Офигенный альбом», — рассказал исполнитель о своих ощущениях.

В новый релиз музыкантов вошли треки, отсылающие к прошлым работам дуэта, а также композиции с экспериментами в звучании и семплах (звуковой фрагмент, используемый при создании музыки). При этом общий настрой альбома отразил изменившееся отношение артистов к себе и к индустрии в целом.

Альбом появился в доступе на цифровых площадках. Его концертная презентация запланирована на конец августа в Москве: совместное выступление артистов пройдет на стадионе, после чего состоятся сольные концерты Басты.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.