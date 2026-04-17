Снесло полмашины: иномарка вылетела на встречку и влетела в полный автобус в Ярославле

В Ярославле при столкновении легковушки и автобуса пострадали 11 человек

Фото, видео: Telegram/Госавтоинспекция Ярославской области/ugibdd76

По предварительным данным, виновник аварии — 22-летний водитель.

В Ярославле при столкновении легковушки и автобуса пострадали 11 человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по области.

Авария произошла на проспекте Октября утром 17 апреля. По предварительной информации, 22-летний водитель Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу и врезался в находившийся на ней автобус ГАЗ. В результате пострадали 11 человек. Среди них — оба водителя. Погибших нет.

Почему молодой человек вдруг решил выехать на встречную полосу, неизвестно. На месте аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все детали произошедшего.

