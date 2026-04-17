Неопрятный вид под запретом: что грозит пассажирам за грязную одежду в метро

Юрист Бибаров-Государев: в метро нельзя находиться в грязной и зловонной одежде

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

К образам людей у подземки есть еще несколько требований.

Пассажиров метрополитена могут оштрафовать на сумму до одной тысячи рублей за нахождение на станциях и в вагонах в пачкающей или имеющей резкий неприятный запах одежде. Об этом сообщил член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев в беседе с РИА Новости.

Эксперт пояснил, что подобные ограничения зафиксированы в официальных правилах пользования столичной подземкой. Согласно действующим нормам, появление в метро в зловонном виде или в вещах, которые могут загрязнить одежду других людей или элементы интерьера, является правонарушением. По словам юриста, в столице нарушители могут быть оштрафованы на одну тысячу рублей.

Аналогичные санкции предусмотрены не только в Москве, но и в других регионах страны, где есть метро. Например, в Санкт-Петербурге за неопрятный облик придется заплатить до 500 рублей.

Помимо запрета на грязные или дурно пахнущие вещи, правила жестко регламентируют и другие аспекты внешнего вида. В частности, в метро запрещено находиться без обуви или одежды.

Особое внимание юрист уделил безопасности при использовании эскалаторов. Пассажирам необходимо приподнимать края длинной одежды. Это требование продиктовано техническими особенностями механизмов, так как ткань может затянуть в гребенку движущегося полотна.

