Награда за храбрость: пес спас хозяев от гибели при сильном пожаре

Mirror: в Калифорнии пес спас семью от гибели в пожаре

Фото: 5-tv.ru

Члены семьи отметили, что смогли выбраться из только благодаря питомцу.

В американском штате Калифорния домашний пес по кличке Филлмор спас своих хозяев от гибели во время сильного пожара, вспыхнувшего в доме рано утром. Об этом сообщило Mirror.

Черно-белый немецкий курцхаар начал настойчиво лаять около четырех утра, когда в гараже произошло возгорание. Благодаря бдительности животного владелец недвижимости, его супруга и 90-летняя теща успели проснуться и эвакуироваться до того, как пламя отрезало пути к выходу. Все члены семьи остались живы, отделавшись лишь незначительными травмами.

Хозяин собаки рассказал журналистам, что Филлмор обычно ведет себя тихо. Его нетипичное поведение сразу и привлекло внимание. По словам Тома, сначала домочадцы пытались успокоить пса, не понимая причины шума, но животное отказывалось молчать.

«Я думаю, мы понимаем, что спаслись только благодаря Филлмору. Он продолжал лаять, и я решил, что снаружи что-то происходит», — отметил мужчина.

В качестве благодарности за спасение верный пес получил от семьи праздничное угощение.

По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность электропроводки. Несмотря на то, что спасатели оперативно прибыли на место и потушили возгорание, дому и автомобилям семьи был нанесен серьезный ущерб.

Представители пожарной службы опубликовали пост в соцсетях, предложив наградить пса за храбрость. После завершения работ пожарные провели время с четвероногим героем, отметив, что без его вмешательства последствия инцидента могли стать трагическими.

