Плели интриги и теснили оппозицию: гражданская война вспыхнула между шимпанзе

В национальном парке Кибале в Уганде ученые зафиксировали уникальное явление — многолетний кровавый конфликт между двумя группами шимпанзе, которые раньше были единой общиной. С 2018 года в столкновениях погибли по меньшей мере 28 особей, включая 19 детенышей. Научная работа, описывающая события, опубликована в журнале Science.

Как развивался конфликт

Сообщество шимпанзе Нгого считалось крупнейшей в мире группой диких приматов. На пике в ней насчитывалось около 200 особей. На протяжении двух десятилетий, с 1995 по 2015 год, община оставалась сплоченной, хотя внутри нее существовали «западная» и «центральная» кластерные группы. Шимпанзе из разных кластеров вместе питались, ухаживали друг за другом и даже спаривались.

Первые признаки раскола появились в июне 2015 года, когда западные и центральные шимпанзе встретились на общей территории. Вместо привычного дружелюбного приветствия западные особи в панике разбежались, а центральные бросились за ними в погоню. После этого инцидента группы избегали друг друга шесть недель — поведение, которого ученые никогда раньше не наблюдали.

К 2018 году произошел окончательный раскол. Группы разделились на два враждующих лагеря, между которыми прекратились все социальные и репродуктивные контакты.

Масштаб насилия

С 2018 по 2024 год западная группа совершила 24 скоординированных нападения на центральную. В результате погибли минимум семь взрослых самцов и 17 детенышей. Еще 14 шимпанзе бесследно исчезли. Их тела не найдены, но ученые не фиксировали у них признаков болезни, что позволяет предположить дополнительных жертв конфликта.

Нападения продолжаются до сих пор. За 2025 и 2026 годы были убиты еще один взрослый самец, один подросток и два детеныша, увеличив общее число жертв до 28. При этом западная группа, которая изначально была меньше по численности, не понесла никаких потерь.

Ученые отмечают, что нападения носят жестокий, но эффективный характер. Жертв избивают, кусают, швыряют о землю, и они умирают от внутренних травм.

Политические интриги

Основа социальных контактов шимпанзе — груминг. Когда приматы чистят друг другу шерсть от грязи и паразитов, они не просто ухаживают за телом, а образуют политические союзы.

Ученые заметили, что оппозиционер Адамс пытался через груминг перетянуть на свою сторону охранника альфы и почти преуспел. Заговор был раскрыт лишь благодаря бдительности шимпанзе Джексона.

Действия приматов осознанны и часто несут политический подтекст. После охоты альфа-самец всегда делится мясом с группой. Дать или не дать угощение кому-то — это жест, определяющий лояльность.

Однажды Джексон обделил мясом самца по имени Уилсон, продемонстрировав сомнение в его верности. Тот не выдержал унижения и перешел на сторону Адамса. Всего один кусок мяса усилил оппозицию и лишил альфа-самца возможного союзника.

Существуют в сообществе и изгои. Обычно это подростки, которых по тем или иным причинам не принимают в группу. В центральной фракции таким был 14-летний Газ.

Сначала он пытался втереться в доверие к Адамсу — почистил ему шерсть, но не удостоился такой же чести в ответ. Тогда Газ решил выслужиться на другом фронте. Он стал активно участвовать в патрулировании границ, взял на себя заботу о самке с двумя детенышами и, наконец, после смерти Джексона, был признан другими самцами и нашел место в иерархии.

Что могло спровоцировать раскол

Исследователи выделяют три ключевых фактора:

Смерть ключевых особей (2014 год). По неизвестной причине погибли пять взрослых самцов и одна самка. Эти шимпанзе были «социальными мостами», которые поддерживали связи между разными группами.

Смена альфа-самца (2015 год). Иерархические изменения в сообществе совпали с первыми признаками вражды. Смена власти у шимпанзе обычно усиливает агрессию и избегание.

Эпидемия (2017 год). Респираторное заболевание унесло жизни 25 шимпанзе, включая четырех взрослых самцов и десять взрослых самок. Среди погибших оказался один из последних «миротворцев», который поддерживал связи между группами.

Кроме того, сообщество стало слишком большим — 200 особей вместо обычных 50-60. Это усилило конкуренцию за пищу и самок, что в конечном итоге привело к распаду.

Почему это важно для науки

Гражданская война шимпанзе в Уганде — лишь второй задокументированный пример внутригруппового раскола у приматов, сопровождавшегося убийствами. Первый произошел в Танзании в 70-х годах, но тогда ученые подкармливали обезьян бананами. Это поставило под сомнение естественность их поведения.

