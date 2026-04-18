Секрет счастливого долголетия: раскрыт главный противник пожилых людей

Специалист развенчал мифы о неизбежном угасании радости жизни в преклонном возрасте.

Изоляция является основным препятствием для поддержания психологического комфорта и благополучия в пожилом возрасте. Об этом 82-летний психиатр Луис Рохас Маркоса рассказал изданию ABC.

Специалист подчеркнул, что распространенное мнение о старости как о периоде обязательного несчастья совершенно не обосновано. По его словам, для сохранения душевного равновесия людям старшего поколения жизненно важно оставаться социально активными и чувствовать свою значимость для общества.

Этого можно достичь через постоянное общение, занятия любимым хобби или участие в волонтерской деятельности. Маркос также затронул тему личной жизни, отметив, что социализация включает в себя и романтические отношения.

«Пожилые люди тоже хотят получать удовольствие от секса. Ошибочно думать, что они ничего не чувствуют и не страдают», — утверждает эксперт.

Он выразил несогласие с позицией тех медиков, которые считают естественным полное исчезновение сексуального влечения у пациентов преклонного возраста.

Психиатр привел данные, согласно которым большинство людей в возрастной группе от 75 до 85 лет продолжают вести интимную жизнь.

Дополнительно 82-летний доктор с иронией отметил успехи современной науки, упомянув о существовании препаратов для поддержания мужской потенции.

«Наука продвинулась вперед, и мужчины, например, могут принимать те таблетки, которые, как мне сказали, синего цвета, потому что я о них никогда не слышал», — пошутил Маркос.

Важным аспектом психологического здоровья остается и внимательное отношение к терапии: ранее другие специалисты предупреждали, что прием определенных групп медикаментов, включая антидепрессанты, может оказывать побочное влияние на либидо, что также следует учитывать при оценке качества жизни пожилых людей.

