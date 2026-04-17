Начали считать вирусом: доступ к популярному в России аналогу Telegram ограничили

Apple начала ограничивать доступ на iPhone к приложению Telega

Компания Apple ограничила доступ к стороннему клиенту Telegram — Telega — на устройствах iPhone. Пользователи сообщили, что приложение перестало открываться, тогда как операционная система iOS предупреждала о возможной угрозе.

По их словам, при попытке запуска iOS показывал уведомление о вредоносности программы и рекомендовал отказаться от использования стороннего клиента.

До этого Telega уже удаляли из App Store. Как передавали Telegram-каналы, сервис Cloudflare пометил рабочие домены приложения как связанные с шпионской активностью.

Дополнительные вопросы к безопасности сервиса возникли и раньше. Так, в сети обсуждали, что приложение может работать через собственные серверы. Это, как отмечали пользователи, может позволить получать доступ к переписке, а также потенциально изменять сообщения и выполнять действия от имени владельца аккаунта.

Также ранее сам Telegram начал отмечать пользователей, которые используют сторонние клиенты. Это усилило опасения по поводу безопасности подобных приложений.

Как писал 5-tv.ru, ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал взломанное за две минуты приложение Евросоюза.

