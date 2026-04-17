Ученые нашли скрытый симптом самого опасного вида рака

Обязательным этапом развития одного из видов рака является пищевод Баррета

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исследователи обнаружили биологический механизм, который делает раннюю диагностику опухолей более эффективной.

Предраковое состояние, известное как пищевод Барретта, признано обязательной стадией развития наиболее распространенной формы рака пищевода. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в медицинском журнале Nature Medicine.

Пищевод Барретта — это патологическое состояние, при котором слизистая оболочка нижнего отдела пищевода претерпевает структурные изменения: привычные клетки заменяются на другой тип.

В частности, вместо нормального плоского эпителия формируется цилиндрический. Подобная перестройка возникает вследствие длительного раздражающего воздействия желудочного сока и пищеварительных ферментов, что чаще всего связано с хроническим течением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Группа специалистов из Кембриджского университета пришла к выводу, что данное патологическое изменение слизистой оболочки всегда предшествует появлению злокачественного новообразования, даже если его не удается зафиксировать при первичном медицинском осмотре.

Эксперты подчеркивают, что рак пищевода входит в число наиболее опасных онкологических заболеваний из-за крайне высокой смертности, которая обусловлена выявлением патологии на терминальных стадиях.

В рамках научной работы ученые детально изучили данные более чем трех тысяч человек и провели глубокий генетический анализ структуры опухолей.

Полученные сведения подтвердили, что все исследованные образцы имели идентичные молекулярные характеристики. Это доказывает, что предраковая стадия присутствует всегда, однако в процессе агрессивного роста опухоли ткани пищевода Барретта могут просто разрушаться или замещаться злокачественными клетками, становясь невидимыми для врачей.

Чтобы решить проблему скрытого течения болезни, авторы исследования идентифицировали уникальные биомаркеры — специфические белковые соединения.

Именно они позволяют подтвердить наличие опасных изменений в организме на раннем этапе, когда стандартные методы визуальной диагностики оказываются бессильны.

Важность данного открытия заключается в возможности кардинально изменить подход к профилактике и терапии. Выявление болезни на молекулярном уровне позволяет начать лечение в тот момент, когда шансы на полное выздоровление пациента максимальны.

Ранее медики сомневались в обязательности стадии пищевода Барретта, так как ее не всегда находили у пациентов с уже развившимся раком.

Теперь же биологически обосновано, что эта фаза является неотъемлемой частью онтогенеза опухоли. Новые данные открывают путь к созданию высокоточных скрининговых тестов, которые помогут снизить уровень смертности от этой формы онкологии за счет своевременного медицинского вмешательства.

Исследователи выражают надежду, что внедрение обнаруженных биомаркеров в клиническую практику станет новым стандартом в современной диагностической медицине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.