Потеряла сознание от боли: львенок изувечил трехлетнюю девочку в цирке
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Отец хотел сделать дочери фото на память.
В Каире трехлетняя девочка получила серьезные травмы лица в результате атаки львенка. Маленький хищник набросился на нее во время частной фотосессии на территории государственного цирка. Об этом сообщило издание Gulf News.
Трагический инцидент произошел в стенах Дома народного искусства и исполнительских искусств, который жители города называют Национальным цирком.
Глава семьи привел близких на цирковое шоу, после завершения которого решил устроить памятную съемку. Мужчина договорился с присутствовавшим на площадке фотографом о возможности сделать кадры со львенком.
Однако в процессе позирования животное проявило агрессию и внезапно вцепилось когтями в лицо трехлетнего ребенка. Состояние пострадавшей оказалось критическим: от полученных ранений и болевого шока девочка потеряла сознание прямо на месте происшествия.
Ребенка госпитализировали. Родственники девочки не стали оставлять случившееся без внимания и официально обратились с жалобой в правоохранительные органы.
Прокурорская проверка вскрыла нарушения в организации безопасности на объекте. Выяснилось, что фотограф самовольно взял зверя у дрессировщика, не обеспечив должных мер защиты для окружающих.
В качестве первичной меры наказания руководство цирка распорядилось отстранить от выполнения профессиональных обязанностей как самого дрессировщика, так и директора учреждения на время проведения детального расследования.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.