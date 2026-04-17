Беременная женщина дважды за день поймала мужа на измене и простила его

Супруга узнала о предательстве во время прогулки по торговому центру.

В столице Малайзии беременная женщина дважды за одни сутки застала своего супруга в компании другой женщины в общественном месте, но решила не разрушать семью. Об этом сообщило издание Mothership.

Инцидент произошел 12 апреля в Куала-Лумпуре, когда женщина по имени Сю случайно увидела своего мужа Юсри с незнакомкой в торговом центре. Она сразу подошла к паре и начала записывать происходящее на видео.

«Вам известно, что он женат? Почему вы до сих пор встречаетесь с ним?» — спросила Сю у спутницы мужчины.

Супруг попытался успокоить Сю, призывая ее не привлекать лишнего внимания и не провоцировать вмешательство полиции. Однако на этом история не закончилась, так как вечером того же дня Сю вновь обнаружила мужа с той же девушкой в зоне фудкорта.

Вторая встреча переросла в открытый конфликт: обманутая жена сорвала с соперницы головной убор и опрокинула ее еду, продолжая видеосъемку.

«Я тебя уже предупреждала, ты завирусишься в сети!» — кричала разгневанная женщина.

Позже предполагаемая любовница связалась с Сю, объяснив, что не знала о семейном статусе Юсри, так как познакомилась с ним в интернете. Девушка выразила сожаление из-за доставленного стресса и пожелала супругам наладить отношения.

Несмотря на двойное предательство в течение дня, малайка сделала выбор в пользу сохранения брака. Она пояснила, что остается с Юсри ради их первенца, так как не хочет, чтобы ребенок рос в неполной семье. После примирения Сю удалила все компрометирующие видеозаписи из социальных сетей.

