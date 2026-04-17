Час здоровья: названо лучшее время для отхода ко сну

El Confidencial: для здоровья организма ложиться спать нужно строго в 22:00

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соблюдение простого графика поможет укрепить иммунитет и сохранить остроту ума на долгие годы.

Отправляться в постель необходимо строго в 22:00 для полноценного восстановления всех систем организма. Об этом сообщило издание El Confidencial со ссылкой на рекомендации врача Сары Марин.

По словам специалиста, именно в десять вечера наступает идеальный момент для начала отдыха, так как в это время активизируется выработка гормона роста. Этот элемент играет ключевую роль не только в развитии детей, но и в регенерации тканей у взрослых людей.

Сара Марин подчеркнула, что если человек засыпает в 22:00, то фаза глубокого сна наступает к полуночи. Как раз на этот период приходится максимальная концентрация гормона роста, что критически важно для здоровья.

Правильно выстроенный режим сна способствует значительному улучшению когнитивных способностей и памяти. Кроме того, качественный отдых помогает эффективно регулировать обмен веществ и укреплять защитные функции иммунной системы.

По мнению врача, соблюдение графика является не просто способом восстановить силы, а формой активной поддержки общего физического и ментального благополучия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.