Землю накроет серия магнитных бурь: когда ожидается пик активности

Земля окажется под воздействием потока быстрого солнечного ветра, что приведет к началу магнитных бурь в ближайшие сутки. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) в Telegram-канале.

По прогнозам специалистов, нестабильная геомагнитная обстановка продлится около двух-трех дней. Причиной явления стала крупная корональная дыра на Солнце, которая существует уже несколько месяцев. Она оказывается напротив Земли примерно раз в 27 дней, так как именно столько времени требуется звезде для полного оборота вокруг своей оси.

Ранее при таком расположении наблюдались магнитные бури уровня G1–G2 (измеряются по пятибалльной шкале G, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо». — Прим. ред.). На этот раз ожидается схожий сценарий.

Влияние солнечного ветра будет длиться около недели, однако наиболее сильные колебания придутся на первые двое суток — субботу и воскресенье. В этот период магнитное поле Земли будет адаптироваться к новым условиям, что вызовет наибольшую нестабильность.

С начала следующей недели ситуация начнет выравниваться, и активная фаза бурь завершится.

Несмотря на снижение вспышечной активности на Солнце, текущий год остается напряженным с точки зрения геомагнитной обстановки. За первые 100 дней магнитные бури фиксировались в течение 24 суток, а это примерно каждый четвертый день. По данному показателю 2026 год занимает второе место в XXI веке, уступая только 2003 году, который остается рекордным по числу бурь и силе солнечных вспышек.

По оценкам специалистов, повышенная геомагнитная активность сохранится как минимум до конца года, а возможно, и дольше. Затем ожидается спад на фоне приближения солнечного минимума.

