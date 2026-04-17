Трамп: США не помогут Италии, когда стране понадобится поддержка

Яблоком раздора стал Папа Римский.

США прекратят оказывать поддержку Италии в ответ на нежелание Рима содействовать Вашингтону в реализации его внешнеполитических задач. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

В своем заявлении он подчеркнул отсутствие взаимности в партнерских отношениях.

«Италия не поддержала нас, и мы не поддержим их», — написал Трамп.

Поводом для резкой реакции послужила информация о том, что итальянские власти заблокировали использование стратегически важной авиабазы на Сицилии. Предполагалось, что этот объект будет задействован американской авиацией для проведения военных операций против Ирана. Однако Рим ответил отказом.

Ситуация осложняется публичным конфликтом между Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Глава итальянского правительства сочла неприемлемыми нападки американского президента на Папу Римского Льва XIV, который критикует военную активность США на Ближнем Востоке.

Понтифик ранее подчеркивал, что стремление к мировому господству противоречит христианским ценностям. Он призывал политиков к ответственности за развязывание конфликтов. В ответ Трамп заявил, что папа Лев не занимал бы нынешний пост, если бы не американское влияние. Это вызвало волну возмущения.

На фоне этих событий Мелони официально дистанцировалась от позиции Вашингтона, поддержав право религиозных лидеров на независимое мнение. Ватикан подтвердил намерение продолжать антивоенную проповедь.

