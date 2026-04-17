«Здесь становятся хорошими хирургами»: как работают врачи в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников

Медикам приходится действовать быстро и принимать сложные решения в борьбе за здоровье и жизни бойцов.

Ежедневно жизнью рискуют те, кто готов мгновенно выехать на передовую и вытащить оттуда раненых. Труд военных врачей зачастую остается за кадром, но работают они в не менее жестких условиях. Наша группа стала свидетелем, как идет героическая борьба за жизни бойцов.

Важна каждая секунда! Медикам приходится оперировать чуть ли не на ходу. Все увидел корреспондент «Известий» Валентин Трушнин. Уникальные кадры в его репортаже

Чтобы спасти одного раненого бойца, несколько других всегда рискуют жизнью. Те, кто вынес с поля боя, тот, кто оказал первую помощь, и те, кто под дронами доставили его сюда — в отдельный медицинский батальон Южного военного округа.

«Отдельное спасибо нашим коллегам из числа тех, кто довозит наших пациентов: грамотно был осуществлен гемостаз, благодаря чему этот боец выжил, не выкровил, доехал до нас», — говорят врачи.

Его позывной «Каспий» — молодой хирург из Дагестана. Вместе с ним работает его земляк с позывным «Махачкала».

«Ранение тяжелое, груди, живота, плюс руку спасти. Планируем, конечно, будем бороться за конечность. Так, ножницы», — комментирует ход операции врач.

«Махачкала» — опытный ортопед-травматолог. И в разгар работы из соседней операционной за ним приходит другой хирург и просит совета.

«На минутку сможешь подойти, пойдем ту руку глянем», — обращается коллега.

Врачи быстро идут в соседнюю комнату. Там ситуация тоже крайне тяжелая, решать нужно быстро.

— По кости что думаешь? Смотри, лучевой нерв есть. Это есть. Ну, кость на СВП повесим.

— Так не получится, напрямую зачем делать.

— Я ж говорю — предплечье.

— Нет, так не получится, надо плечо само тоже. Развяжите, посмотрите, сколько ткани там осталось.

Молниеносный консилиум — и обратно по своим местам.

Вот это суматоха! Хирург проводит сразу две операции. У него сразу два сложных пациента. И в каждом случае врачи до последнего оттягивают ампутацию, чтобы спасти руки двум бойцам.

«Удастся сохранить руку — конечно, мы постараемся. Нет — значит, ампутация ради спасения жизни. Все просто», — говорит врач-хирург отдельного медицинского батальона ЮВО с позывным «Москит».

Но это еще не все. В операционную завозят третьего пациента и начинают готовить его к операции.

«Где-то с трех часов ночи до пяти их вывозят с передка, и с пяти начинают возить к нам уже. До часов девяти-десяти вечера. И где-то часов в 11 затишье, нам дают чуть-чуть отдохнуть. А потом опять начинается. День сурка продолжается», — рассказывает врач-ортопед-травматолог Зиявутдин Гаджиев.

В медбате очень много молодых хирургов. Но оперируют они уже уверенно. Оперируют без предварительных исследований и долгого сбора анализов. Сразу, с колес.

— Можете снять маску?

— Да.

— Крови нет на лице?

— Чуть-чуть.

— Получается, вы недавно еще студентом были?

— Летом будет два года, как я хирург. В 2024 году закончил.

— Ну и как вы можете оценить тот опыт, который вы здесь получаете? Это сравнимо с гражданским опытом?

«Нет, конечно, это колоссальный опыт, который никогда и нигде нельзя будет приобрести. Здесь мы постоянно на острие атаки, самые сложные случаи, самые тяжелые пациенты в шоковом состоянии, решения нужно принимать быстро», — поделился врач-хирург отдельного медицинского батальона ЮВО Эльдар Лабазанов.

«Здесь совсем другой объем работы, гораздо больше, и здесь совсем другой тип работы. Здесь человек приезжает — тебе нужно разбираться с нуля, самому все соображать. Это гораздо сложнее, интереснее, и здесь становятся хорошими хирургами», — добавил врач-хирург отдельного медицинского батальона ЮВО с позывным «Пионер».

Хороший хирург четко расставляет приоритеты. На первом месте всегда жизнь пациента, и только потом все остальное.

— Не получилось руку спасти?

— К сожалению, нет. Пытались как могли, но дефект был большой, обширный, разрушение кости. Поэтому не удалось.

— Расстраиваются врачи, когда не совсем получается?

«Да, конечно. Мы стараемся максимум сохранить функции всех органов, конечностей, и когда что-то не получается, это нас расстраивает. Мы за каждого бойца боремся как за своего близкого. Представляем отца, брата, мужа», — рассказала военный врач отдельного медицинского батальона ЮВО Патимат Омарова.

Но другому бойцу повезло — руку собрали по частям, зафиксировали болтами, в общем — спасли.

