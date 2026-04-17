Колумбийский вкус и русские традиции: какое блюдо лучше всего сочетается с кофе

Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кислинка напитка и нежная текстура блюда создают уникальный баланс.

Сырники признаны наиболее подходящим блюдом русской кухни для употребления вместе с колумбийским кофе. Об этом сообщил основатель кофейной компании в Санкт-Петербурге Алехандро Хилона в беседе с РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что выбор гастрономического сопровождения к напитку всегда остается субъективным вопросом и во многом опирается на индивидуальные вкусовые привычки человека.

Тем не менее сам предприниматель выделил именно творожные изделия как оптимальный вариант.

«Это сильно зависит от индивидуальных предпочтений. Я же очень люблю пить кофе с сырниками», — сообщил бизнесмен, отвечая на вопросы журналистов о том, какие позиции из меню местной кухни лучше всего гармонируют с зернами из Южной Америки.

Такая комбинация позволяет в полной мере насладиться утренним ритуалом.

Раскрывая детали своих кулинарных пристрастий, специалист добавил, что предпочитает традиционную подачу блюда. Алехандро Хилон поделился, что к кофе он выбирает сырники, дополненные вареньем и сметаной.

Классический набор для него является приоритетным. В то время как вариант использования в качестве топпинга сгущенного молока нравится бизнесмену в гораздо меньшей степени.

Сочетание кислинки качественного кофе и нежной текстуры творога создает уникальный баланс, который оценил иностранный эксперт, работающий на российском рынке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.