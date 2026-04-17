В Оренбуржье нашли автомобиль разыскиваемого за стрельбу в полицейских

Преступник успел скрыться.

Сотрудники правоохранительных органов нашли машину, на которой скрылся мужчина, стрелявший в полицейских в Оренбуржье. Об этом сообщили в администрации города Новотроицк Оренбургской области.

Местные власти уточнили: автомобиль разыскиваемого за стрельбу в полицейских мужчины обнаружили у поселка Белошапка.

«Преступник, к глубокому сожалению, скрылся. Но поиски его продолжаются», — сказано в публикации.

Также местные власти обратились к жителям региона и призвали их ограничить свое посещение территорий Губерли, Белошапки, Хабарного, Старой Губерли. Есть вероятность того, что подозреваемый находится там. Он может быть вооружен и опасен.

Трагедия произошла в поселке Аккермановка вечером 16 апреля. Полицейские пытались задержать мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении, но он открыл огонь. Старший лейтенант полиции Никита Гнусин, которому в этот день исполнилось 28 лет, погиб. Он прослужил в органах более четырех лет. В ходе перестрелки были ранены еще три полицейских. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

