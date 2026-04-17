Налоги сам не платит: назван гонорар Милоша Биковича за съемочный день

Милош Бикович может получить за съемочный день до двух миллионов рублей

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Проекты актер выбирает по нескольким критериям.

За одну съемочную смену в России актер Милош Бикович получает оплату в размере до двух миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в сфере кино.

Озвученная сумма выплачивается артисту за стандартный рабочий день, продолжительность которого составляет 12 часов.

При этом формат проекта — будь то полнометражная картина для больших экранов или телевизионный сериал — на итоговую ставку исполнителя практически не влияет.

Дополнительным условием сотрудничества с Биковичем является компенсация налоговых выплат. Менеджеры звезды настаивают на том, чтобы заказчик покрывал налоговые расходы отдельно от основной суммы контракта. Поэтому помимо фиксированного гонорара, продюсеры обязаны перечислить еще 13% от дохода актера в качестве налоговых отчислений.

Из-за крайне плотной загруженности графики Милоша расписаны более чем на полтора года вперед — вплоть до завершения 2026 года.

Пригласить артиста в новый проект можно лишь при условии, что работа начнется минимум через шесть месяцев после обсуждения предложения.

Представители Биковича при выборе предложений делают ставку на масштабные полнометражные ленты и качественные многосерийные проекты. Ключевым критерием здесь выступает не только бюджет, но и профессиональный уровень творческой группы.

Сам актер ранее заявлял, что его интересует прежде всего художественная ценность сценария.

Милош Бикович, получивший паспорт гражданина РФ три года назад, известен зрителю по таким кассовым хитам, как «Холоп», «Вызов» и «Балканский рубеж», а также успешным сериалам «Магомаев» и «Отель Элеон».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.