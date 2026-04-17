Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

Спасатели Красноярского края возобновили поисковые мероприятия в районе, где в конце сентября 2025 года бесследно исчезла семья Усольцевых. Об этом сообщило профессиональное аварийно-спасательное формирование региона «Спасатель».

Повторную операцию по обнаружению семьи проведут с 17 по 19 апреля.

К работам привлечены пять специалистов и четыре единицы техники. Поиски возобновлены по заявке следственных органов.

Что известно об исчезновении Усольцевых

В сентябре 2025 года Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали во время похода в урочище Буратинка в районе поселка Кутурчин Партизанского района.

Семья отправилась на прогулку вместе с собакой породы корги и перестала выходить на связь.

Осложняющим фактором стала погода. Тогда в регионе выпал снег и усилился ветер, что сделало продолжение поисков невозможным.

Активная фаза поисков Усольцевых была завершена 12 октября 2025 года.

Версии об исчезновении Усольцевых

В ходе расследования были обнаружены странные детали. Автомобиль семьи Усольцевых был найден без туристического снаряжения, внутри обнаружили крупную сумму денег.

Пропавшие были одеты в легкую одежду, не соответствующую горно-таежным условиям. Двое туристов видели их на пути к горе в день исчезновения.

Последний сигнал телефона Сергея Усольцева был зафиксирован вечером 28 сентября на расстоянии около 7 км от поселка Кутурчин.

По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. Расследование ведут сотрудники Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Основной версией остается несчастный случай.

