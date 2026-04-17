«Только никому не говори»: как мошенники вербуют подростков и что делать родителям прямо сейчас

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вербовщики используют психологическое давление, шантаж, угрозы или ложные обещания, чтобы склонить детей к опасным поступкам.

За последние несколько лет участились случаи, когда дети и подростки становятся жертвами мошенников. Помимо карманных денег и сбережений родителей под влиянием манипуляторов совершают противоправные действия, вплоть до тяжких преступлений. Мошенники и вербовщики используют психологическое давление, шантаж, угрозы или ложные обещания, чтобы склонить подростков к опасным поступкам.

О том, как распознать, что на ребенка оказывают давление, как научить его различать реальную опасность от ложной, и какие дети зачастую становятся жертвами злоумышленников, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказали психологи.

Быстрые деньги — быстрые проблемы

Ключевое правило, которое должен запомнить каждый ребенок — заработать деньги быстро и честно невозможно. Никто с добрыми намерениями не подойдет и не поделится секретом, как в легкую заработать маме на подарок, себе на карманные расходы или на что-то другое. За каждым подобным предложением — манипуляция.

Фраза-маркер, которая моментально укажет на злоумышленника — это когда он начнет убеждать, что какое-то время о тайном заработке не надо никому рассказывать, только спустя время, на подобии: «Ты знаешь, это пока конфиденциально, и пока ни в коем случае никому не говори».

По словам психолога, эксперта по подростковой безопасности, автора методик раннего выявления деструктивного поведения Веры Дегтяревой, родителям нужно четко понимать, что ребенок — это полноценная личность. У него есть свое мнение, которое надо уважать и к которому надо прислушиваться.

Важно установить доверительные отношения без тотального контроля, надзора и руганий. Только тогда ребенок будет делиться своими мыслями и переживаниями.

К примеру, можно начать совместно обсуждать новости, искренне интересуясь мнением ребенка. Это поможет укрепить эмоциональную связь с ним. А что делать родителям, если его ребенок все-таки попался на уловку мошенника?

«Первые ваши действия должны быть: не надо кричать, не надо его запугивать, ни в коем случае смеяться над этим. То есть ребенок должен понять, что он не один. Почаще говорите ему фразу: „Мы вместе, мы разберемся“. <…> Запомните, что любая ошибка — это шаг вперед. Если ребенок совершил ошибку, значит он сделал шаг вперед. Он к себе в копилочку нарабатывает опыт. <…> Вы должны четко ему объяснить, что все хорошо, мы со всем разберемся, давай, собирайся с мыслями, будем обращаться в органы исполнительной власти. Но ребенок должен четко понимать, что есть защита родителей», — подсказала решение проблемы психолог.

Также важно развивать в ребенке эмоциональную устойчивость. Сделать это можно с помощью обсуждения стрессовых ситуаций, которые происходят не с ним. Важно услышать его мнение относительно истории и его мысли, что бы предпринял он, оказавшись на месте того человека.

«Как можно понять, что на ребенка уже оказано извне психологическое давление? У него будет изменение в поведении, он будет более агрессивный, он будет вам более дерзко отвечать, отказ от привычных занятий, привычек, часто уходит в свое личностное пространство — будет закрываться в комнате, и, самое главное, он будет тише разговаривать по телефону. У него также будет нарушение сна. Все это вы заметите. И вот в этот момент нужно обратиться к специалисту», — посоветовала эксперт Вера Дегтярева.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

«Удобный» ребенок — удача мошенника

В интернете существует огромное количество советов и инструкций по информационной безопасности, однако они пригодны не для всех детей. По словам психолога Александры Копецкой, послушные дети зачастую становятся жертвами мошенников.

Важно, чтобы ребенок отстаивал свое мнение, порой даже нарушал правила и принимал решения самостоятельно. Как правило, более активные дети умеют оказывать сопротивление и видят мир таким, какой он есть на самом деле, а не через розовые очки.

Кроме того, именно непослушные дети способны отличать истинную проблему от искусственной, а значит, вероятность, что они попадут на удочку манипуляторов, намного ниже.

«Итак, что нужно сделать, чтобы нейтрализовать давление? <…> Когда была история с синим китом, мои дети прибежали ко мне и говорят: «Мам, смотри, что происходит, во какая штука». И я <…> своим детям сказала: «Я разрешаю тебе незнакомому человеку, который манипулирует моей жизнью перед тобой, ответить «убивайте» и кладите трубку. Вот это нейтрализует мошенника и манипулятора. И после этого надо перезвонить мне. Если я не отвечаю, телефон спасения 112», — поделилась эксперт.

Копецкая также подчеркнула, что родителям зачастую не хватает чуткости и внимания к своему ребенку. Даже если ребенок ведет себя правильно и не вызывает какого-либо дискомфорта, это не означает, что он не окажется в опасности.

Важно разговаривать с ребенком, давать ему возможность выговариваться и делиться своими мыслями.

Кроме того, воспитание не должно строиться исходя из желания оградить свое чадо от жизненных проблем. Ребенок должен попадать в передряги, проходить трудности, различные этапы и даже в чем-то сопротивляться своим родителям. Только так он повзрослеет и обретет свой личный опыт.

«И вы, родители, прекрасный тренажер для того, чтобы научить детей самостоятельности и критическому мышлению. Вы должны дать право своим детям возражать», — резюмировала психолог.

Печальная тенденция

В последние месяцы в России наблюдается тревожная тенденция: мошенники все чаще стали подстрекать подростков к совершению преступлений. Среди самых распространенных — поджоги и убийства.

Поджоги

Так, например, 23 февраля 15-летняя девушка устроила поджог заправки на улице Савушкина, залив бензин в канистру и облив колонку горючим.

Позже, 2 марта, 14-летний подросток, обманутый незнакомкой на сайте знакомств, бросил зажигательную смесь в отделение банка на Ленинградском проспекте.

Спустя пять дней, 7 марта, произошло сразу несколько поджогов. В подмосковном Путилково 16-летний подросток устроил взрыв и пожар в отделении банка. Он действовал по указанию преступников, которые связывались с ним по мобильному телефону.

В тот же день в Санкт-Петербурге 14-летний школьник поджег бензоколонку, также следуя указаниям мошенников. В результате пламя распространилось по всей АЗС, что создало угрозу для жизни и здоровья людей.

В Москве 19 марта 15-летний подросток, завербованный украинскими мошенниками, облил банкомат на улице Менжинского легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. Он также снимал все свои действия на камеру для кураторов.

Убийства и другие преступления

Инцидент с футболистом: 20-летний футболист «Урала» Даниил Секач, по указанию кураторов, проник в дом 48-летней предпринимательницы и убил ее. В этом деле также участвовали подростки, которые были завербованы для выполнения курьерских функций. Также Секач удерживал дочь убитой и записывал с ней порнографические видео. После этого собрал драгоценности предпринимательницы и выбросил их в окно.

Убийство пенсионерки: в начале февраля в Пушкине подросток по указанию кураторов зарезал пенсионерку. Также районный суд предъявил ему обвинение в покушении на убийство ее супруга. Инструкции он получал через беспроводной наушник.

Кража денег: в другом случае подростка запугали мошенники, выдававшие себя за сотрудников Росфинмониторинга. Они угрожали ему тюрьмой для родителей, заставив вскрыть сейф с деньгами. Юноша выполнил задание, передав 64 тысячи евро неизвестному по кодовому слову, полагая, что спасает родителей от украинских террористов.

Кража у пенсионерки: также был зафиксирован случай, когда в Смоленске 17-летний подросток, действуя по указке телефонных мошенников, похитил ювелирные изделия на сумму более одного миллиона рублей из дома 64-летней пенсионерки. Мошенники, получив доступ к его учетной записи на Госуслугах, заставили его проникнуть в дом и забрать ценности. Подросток разбил окно, украл украшения, отвез их в Москву и передал неизвестной женщине.

Меры предосторожности

В современном мире мошенники становятся все более изобретательными, используя психологическое давление и различные технологии. Особенно уязвимы перед их уловками дети и подростки, которые могут не распознать угрозу и поддаться на манипуляции.

Стоит не забывать, что ни при каких обстоятельствах нельзя выполнять требования мошенников, особенно если речь идет о совершении противоправных действий.

Важно сохранять бдительность, не сообщать личные данные и пароли незнакомцам, а при малейших сомнениях — обращаться за помощью к взрослым или в полицию.

Родителям, в свою очередь, следует регулярно обсуждать с детьми вопросы цифровой и личной безопасности, объяснять схемы обмана и учить, как правильно реагировать на подозрительные звонки и сообщения.



Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.