«Космическая медуза» распустилась в небе над Санкт-Петербургом

Космическую медузу увидели в небе над Санкт-Петербургом

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Речь идет о следе от запущенной с Плесецка ракеты «Союз 2.1б».

Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями редкого атмосферного явления, известного как «космическая медуза». Кадры с места событий оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что причиной яркого феномена стал запуск несколькими часами ранее ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. В небе после пролета аппарата остался след, напоминающий щупальца.

«Медуза» была замечена очевидцами глубокой ночью. После этого шлейф от нее начал постепенно растворяться в небе.

Запуск ракеты осуществлялся Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ в интересах Министерства обороны страны. В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что старт аппарата прошел в штатном режиме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.