После оправдания по делу о педофилии Денис Голов намерен вернуть детей

Сейчас вопросами реабилитации мужчины занимаются его адвокаты.

Житель Башкирии Денис Голов, с которого недавно сняли обвинения по делу о педофилии, планирует вернуть своих детей, которые сейчас проживают с его бывшей женой Светланой. Об этом он рассказал в беседе в интервью 5-tv.ru.

Мужчина утверждает, что бывшая жена применяет физическое насилие по отношению к ним, а также злоупотребляет алкоголем и ругается матом. Он намерен добиться возможности воспитывать детей через суд.

Бывшая жена Дениса отказалась разговаривать с корреспондентами.

Адвокат Голова Илья Мартазов отметил, что занимается вопросами реабилитации своего клиента. По его словам, такое право подтверждается кассационным определением Верховного суда РФ. Мужчина сможет претендовать на компенсацию морального вреда, возмещение зарплаты, покрытие расходов на адвокатские услуги и публичные извинения за незаконное привлечение к ответственности.

Ранее Верховный суд России оправдал Дениса, приговоренного к 12,5 годам тюремного заключения по делу о педофилии. Мужчину подставила Светлана, которая хотела забрать квартиру, записанную на его мать. Она попросила дочь снять отца голым во время пребывания в ванной комнате. Кадры стали поводом для возбуждения уголовного дела.

Голов пробыл за решеткой более трех лет. Он намерен написать заявление против бывшей возлюбленной, которая успела забеременеть от нового партнера и вселиться в квартиру, сменив замки.

