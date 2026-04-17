Спасатели продолжают поиски девочки под руинами дома в Туапсе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Участники операции рассчитывают найти ее живой.

Девочку, которую ищут после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Туапсе 16 апреля, не нашли, поиски возобновятся утром. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

На момент происшествия в постройке на улице Сочинская находились мать со своей дочкой. Женщина смогла выбраться и позвать на помощь, однако подросток оказался под завалами.

В ведомстве отметили, что работы завершились в 01:35 мск, в них принимают участие волонтеры, спасатели, а также родные и близкие 14-летней пропавшей. Они помогают вручную разбирать конструкции.

Поисковая операция не прекращается, несмотря на то, что она официально числится погибшей. Ее участники рассчитывают найти девочку живой. При этом работы осложняет состояние здания.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотники атаковали Туапсе, в результате чего были повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом. Власти города развернули пункты временного размещения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.