Сбежавший из части военный после задержания зарезал конвоира

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Сбежавший из части рядовой после задержания зарезал конвоира в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным ведомства, военнослужащий сбежал из воинской части 15 апреля. Около шести часов вечера его задержали в Петрозаводске и конвоировали в Петербург.

«Он отвлек внимание конвоиров, после чего нанес одному из них — военнослужащему по контракту этой же воинской части — серию ударов ножом», — сообщили в СК.

От полученных травм конвоир скончался. Попытку побега рядового пресекли в кратчайшие сроки. Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту убийства военнослужащего во время исполнения его служебной деятельности.

