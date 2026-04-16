«Своих не бросаем»: Лепс помогает пострадавшему от наводнений Дагестану
Григорий Лепс пожертвует пострадавшим в Дагестане пять миллионов рублей
Певец отметил, что на территории республики проживает очень сильный народ.
Народный артист России Григорий Лепс поможет пострадавшим и семьям погибших в Дагестане. Он переведет пять миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба артиста.
Певец также пообещал приехать в регион и дать большой благотворительный концерт, когда наступит светлое время.
«Я не политик, но я гражданин своей страны — России и всегда готов выполнить свой гражданский долг. Сейчас нужно помогать тем, кому тяжело, а громко говорить будем потом, когда приеду петь для них. Мы своих не бросаем, мы же русские люди», — заявил Лепс.
По его словам, Дагестан — это земля сильных духом и телом людей. На территории республики проживает гордый народ и, когда туда приходит горе, молчание или пустые слова — самое последнее дело.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Дагестане и Чечне официально установили режим ЧС федерального уровня.
По поручению президента России Владимира Путина создали специальную комиссию для координации помощи в республике.
В подтопленные районы Дагестана дополнительно направили 100 сотрудников МЧС России, которые занимались устранением последствий наводнения.
Также в район бедствия переправили 30 единиц специальной техники.
