Перемирие между Израилем и Ливаном могут продлить при прогрессе в переговорах

Временное прекращение огня также распространяется на движение «Хезболла».

Временное прекращение огня между Израилем и Ливаном может быть продлено, если стороны добьются прогресса в дальнейших переговорах. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

«Этот первоначальный период (перемирия сроком десять дней. — Прим. ред.) может быть продлен по взаимному согласию Ливана и Израиля, если в переговорах будет продемонстрирован прогресс, а Ливан будет эффективно обеспечивать государственный суверенитет на всей своей территории», — отмечает пресс-служба американского Госдепа.

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами у Белого дома подтвердил, что режим прекращения огня будет распространяться и на действия «Хезболлы».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что десятидневное перемирие между Израилем и Ливаном начнется в 17:00 по восточному времени США (17 апреля в 00:00 по московскому времени. — Прим. ред.). О временном прекращении огня сообщил Трамп после телефонных переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Джозефом Ауном.

