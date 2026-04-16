Главреда Telegram-канала «Сапа» арестовали по делу о взятке

Алину Джикаеву обвиняют в подкупе полицейского из Махачкалы для получения закрытой информации.

Суд заключил под стражу главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву. Ее обвиняют в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России по Москве.

«По ходатайству следователей столичного СК в отношении главного редактора телеграм-канала „Сапа“ Алины Джикаевой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Джикаева, находясь в Москве, на протяжении пяти лет получала закрытую информацию от оперативного дежурного УМВД по Махачкале. Речь шла о сводках происшествий и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, включая персональные данные жителей. За эти сведения главред «Сапы» якобы выплатила полицейскому в общей сложности более 250 тысяч рублей. Во время допроса свою вину она не признала.

Второй фигурант дела — полицейский из Махачкалы, обвиняемый в получении взятки и превышении должностных полномочий, дал признательные показания. Суд отправил его под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по местам проживания и работы фигурантов прошли обыски. У них изъяли документы и электронные носители, имеющие значение для уголовного дела.

