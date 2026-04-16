Раненный в Оренбуржье полицейский погиб в свой день рождения

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Погибшим при задержании опасного преступника в Оренбургской области оказался старший лейтенант полиции Никита Гнусин. Как сообщил источник 5-tv.ru, сегодня у мужчины был день рождения, ему исполнилось 28 лет.

Никита Гнусин прослужил в органах более четырех лет. У погибшего офицера остался четырехлетний сын.

Фото: MAX/Полиция Оренбуржья/id5610036776_gos

Трагедия произошла в поселке Аккермановка. По информации МВД, сотрудники полиции пытались задержать мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Однако злоумышленник открыл огонь по правоохранителям.

В результате стрельбы Никита Гнусин погиб на месте, еще трое его коллег получили ранения. Сейчас пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что личность стрелка уже установлена. Им оказался 50-летний Сергей Басалаев. Преступнику удалось скрыться с места происшествия, сейчас его активно ищут. Полицейские предупреждают, что мужчина вооружен огнестрельным оружием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX