«Такого еще не было»: переводчик Зеленского выругался матом в прямом эфире
Украинский переводчик выругался матом после выступления Зеленского
Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw
Синхронист был возмущен напряженной пресс-конференцией главы киевского режима и премьер-министром Нидерландов.
Переводчик с украинского не сдержал эмоций и выругался матом в прямом эфире после пресс-конференции главы киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена. Трансляция велась на YouTube-канале Офиса Зеленского.
Синхронист забыл, что с него до сих пор не сняли микрофон, и выругался сразу после прощальных слов политиков.
«У меня такой пресс-конференции еще никогда не было», — добавил переводчик следом.
На поведение синхрониста сразу же отреагировала его коллега. Она на английском языке произнесла: «Господи Иисусе».
Это уже не первый конфуз украинской стороны во время пресс-конференций. Ранее 5-tv.ru писал о том, что на недавнем мероприятии с участием руководителей Литвы и Польши во время своего выступления Владимир Зеленский забыл украинское слово и едва не перешел на русский язык. Оговорка прозвучала в момент обсуждения гарантий безопасности для Незалежной.
