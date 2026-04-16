Поведение стран Евросоюза (ЕС) напоминает главного героя сказки «Хрюк на елке». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

По сюжету произведения, маленький поросенок, который совершенно не умел себя вести, испортил детский праздник.

«Закончилось тем, что он залез на елку, все перевернул, разбил и с позором оттуда был выставлен», — отметила дипломат.

Мария Захарова сравнила этот пример с поведением европейских государств, которые годами требуют места за столом переговоров, но при этом сами же нарушают подписанные договоры.

«Пока они будут себя вести как этот самый Хрюк на елке, кто же их пустит в приличный дом? Кто будет с ними заключать договоры?» — заявила представитель МИД.

Захарова уточнила, что ее слова относятся к представителям Франции, Германии, Великобритании и США. Она уверена, что этим странам сначала нужно научиться цивилизованно вести себя в международном сообществе и отвечать за свои слова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова уверена, что европейские страны оказались в тупике в отношениях с Москвой. Она отметила, что Европа продолжает политику противодействия России, включая поставки оружия Украине, но теперь сталкивается с негативными последствиями своих действий.

