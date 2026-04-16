«Нужно срочно делать операцию»: у комика Элдоса Алмазова обнаружили рак

Артист месяц жаловался на боль в ноге, а когда решил провериться у врача, ему сообщили об остеосаркоме.

У 28-летнего стендап-комика Элдоса Алмазова диагностировали быстроразвивающуюся форму рака кости — остеосаркому. Об этом артист сообщил подписчикам в Telegram-канале.

«Сегодня мне поставили диагноз остеосаркома, нужно срочно делать химиотерапию, биопсию и операцию на левую ногу, все это очень дорого стоит», — написал он в личном блоге.

Юморист месяц мучился от боли в ноге. Сначала он не придавал этому значения, решив, что просто защемил нерв. Но когда артисту стало трудно передвигаться, он обратился к врачу, который и диагностировал тяжелое заболевание.

Элдос Алмазов стал известен в 2021 году после дебюта на телевидении. Основная тема его шуток — собственная внешность. Из-за редкого генетического заболевания рост артиста составляет всего 130 сантиметров, поэтому он выглядит значительно моложе своих лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, продолжает работать даже после тяжелой терапии. Несмотря на ухудшение состояния, девушка старается выстроить рабочие процессы, а также решить финансовые вопросы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ