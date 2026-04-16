Израиль и Ливан договорились о прекращении огня

Перемирие продлится десять дней.

Израиль и Ливан договорились о десятидневном перемирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети после телефонных переговоров американского лидера с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Ливана Джозефом Ауном.

«Два лидера согласились с тем, что ради достижения мира между их странами они официально начнут десятидневное прекращение огня в 17:00 (00:00 мск 17 апреля. — Прим. ред.) по времени восточного побережья США», — написал глава Белого дома в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за несколько дней до этого на Ливан обрушились масштабные бомбардировки Израиля. Атаки унесли жизни более 200 человек, еще тысячи получили ранения.

Удары по Бейруту, включая жилые районы и супермаркеты, стали самыми масштабными за последние десять лет. Не хватало даже спасателей, чтобы искать людей под завалами на всех разрушенных объектах.

