Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сначала артист решил не реагировать на поведение коллеги, но спустя некоторое время напрямую обсудил ситуацию с ним.

Актер Владимир Канухин рассказал о напряженных отношениях с коллегой по съемочной площадке Никитой Кологривым во время работы над сериалом «Комбинация». Историей общения с ним артист поделился в беседе с изданием WomanHit.

По его словам, в начале съемочного процесса между ними возник конфликт, однако позже ситуация изменилась.

Канухин отметил, что поначалу ощущал давление со стороны партнера по площадке. Он пояснил, что решил не реагировать, но спустя некоторое время напрямую обсудил ситуацию с Кологривым. Он дал понять, что подобное поведение его задевает и выглядит неуместно.

«Я потерпел денечек, а потом подошел к нему и сказал: «Никит, ты меня обижаешь. Тебе смешно? Мне не очень. Если ты хочешь показать свой характер перед девочками, пожалуйста, не делай этого, используя меня», — поделился Канухин.

После разговора с артистом напряжение снизилось, а рабочие отношения со временем даже переросли в дружеские. Несмотря на это, Владимир добавил, что на одно из его последних сообщений с поздравлением Кологривый не ответил.

В интервью Канухин также охарактеризовал коллегу как эмоционального человека с сильным характером. Он сравнил Никиту с «вулканом».

Оба актера участвовали в съемках сериала «Комбинация». В кинопроекте Канухин исполнил роль композитора и сооснователя группы Виталия Окорокова, а Кологривый сыграл продюсера Александра Шишинина.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.