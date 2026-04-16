Новый «шоколадный заяц»: внебрачный сын Нарцисса собирается перепеть хит отца

Хит Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц» может зазвучать в исполнении его сын

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Андре Мбоа уже готовит ремикс трека.

Главный хит покойного певца Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц» скоро может зазвучать в новом исполнении. Песню планирует перепеть внебрачный сын артиста — Андре Мбоа. Об этом «Газете.ру» рассказал директор певца Сергей Дворцов.

«Об этом сейчас ведутся переговоры. Появится новый молодой „шоколадный заяц“, замена Нарциссу — его же собственный сын», — рассказал Дворцов.

Сейчас этот хит исполняет вдова Нарцисса Валерия Калачева, однако в разработке уже находится мужская версия трека.

Пьер ушел из жизни 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет. Причиной смерти стала остановка сердца после операции на почках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что родство Андре Мбоа и Пьера Нарцисса официально подтвердил ДНК-тест. Молодой человек признался, что поддерживал связь с отцом на протяжении всей жизни, хотя в России артист этот факт скрывал.

Лично им так и не удалось встретиться. Андре прилетел лишь на похороны отца в Камерун, где певец погребен в семейном склепе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX